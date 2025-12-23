Macron si allena con l' esercito | È un grande onore vi auguro buone feste
Una visita ufficiale che presto si è trasformata anche in una sessione di allenamento intensivo. Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha partecipato alle festività natalizie organizzate dai militari di stanza negli Emirati Arabi.Feste, incontri e palestraMacron ha pubblicato un. 🔗 Leggi su Today.it
Macron si allena con i soldati francesi: flessioni, resistenza e corsa davanti alle truppe - Allenamento fuori protocollo per Emmanuel Macron, che si è unito a un gruppo di soldati francesi per una sessione di esercizi fisici durante una visita ufficiale alle truppe. affaritaliani.it
Flessioni, skip sul posto e burpees: Macron si allena con i militari francesi negli Emirati Arabi – Video - Il presidente francese si è unito ai militari in missione per una sessione di allenamento, condividendo il video sui social ... ilfattoquotidiano.it
VIDEO | 'Macron come Rocky Balboa', flessioni con i militari prima di Natale. Impazzano sul web immagini del presidente che si allena insieme ai soldati negli Emirati #ANSA x.com
