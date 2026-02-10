Il colosso da 90 milioni sceglie la Brianza | ecco il grande negozio con un laghetto vero e un parco

Un grande negozio sta per aprire in Brianza, e promette di essere molto più di un semplice punto vendita. Il nuovo store, firmato Viridea, sorgerà con un laghetto vero e un parco, creando un’area pensata per le famiglie. I lavori sono in corso e i residenti attendono con curiosità, perché questa apertura cambierà il modo di fare shopping in zona.

L'annuncio di Viridea, marchio del settore garden, che sta per aprire il primo store in provincia di Monza, con 50 nuove assunzioni. Vi raccontiamo in anteprima come sarà il nuovo punto vendita e quando apre I giochi per i bambini, il prato verde e un laghetto. Un vero specchio d'acqua davanti al negozio. Il nuovo grande store che sta per aprire i battenti in Brianza punta infatti a diventare non solo un luogo di shopping e acquisti ma anche uno spazio destinato alle famiglie.

