Rischio idrogeologico i sindaci dell' Agro in Commissione parlamentare | Regione inadempiente
Durante le audizioni in Commissione parlamentare, i sindaci dell'Agro Nocerino-Sarnese hanno sottolineato il grave inadempimento della Regione Campania nel fronteggiare il rischio idrogeologico, evidenziando criticità note da decenni che ancora oggi rimangono senza risposte efficaci e strutturali.
“Dalle audizioni di oggi è emerso un quadro estremamente chiaro e allo stesso tempo allarmante: le criticità idrogeologiche dell’agro Nocerino-Sarnese sono note da decenni, ma continuano a mancare risposte efficaci, coordinate e strutturali da parte della Regione Campania, che risulta gravemente. Salernotoday.it
Agro Nocerino Sarnese - Rischio idrogeologico e prevenzione bisogna conviverci - 17 Ottobre 2015
Rischio idrogeologico, Bicchielli: «Criticità Agro note da decenni, Regione inadempiente» - «Dalle audizioni è emerso un quadro estremamente chiaro e allo stesso tempo allarmante: le criticità idrogeologiche dell’Agro Nocerino- ilmattino.it
