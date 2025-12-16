Agro rischio idrogeologico | le denunce dei sindaci

In un contesto di crescente rischio idrogeologico, i sindaci delle zone interessate denunciano le criticità e le minacce legate alla gestione delle emergenze. Le dichiarazioni sconvolgenti di un membro del consorzio di bonifica del fiume Sarno evidenziano le tensioni e le tensioni tra le istituzioni coinvolte nella tutela del territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Puoi dire al tuo Vice Sindaco di buttarsi una corda al collo, ovvero di suicidarsi“: sarebbe il consiglio che un componente del consorzio di bonifica del fiume Sarno, Damiano Odierna ha rivolto al componente di giunta del Comune di San Marzano sul Sarno guidato dal sindaco Andrea Annunziata. A denunciarlo è stato direttamente il primo cittadino Andrea Annunziata,  che è stato tra i sindaci ascoltati questa mattina in audizione dalla commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. Con  lui anche il primo Cittadino di Scafati Pasquale Aliberti ed il sindaco di Sarno. Anteprima24.it

