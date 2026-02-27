De Maggio ha riferito che Alisson ha avuto un fastidio di lieve entità e che l’allenatore può decidere di far partire il portiere giovane in vista della partita contro il Verona. La scelta potrebbe dipendere dalla condizione fisica dell’estremo difensore brasiliano, mentre il portiere più giovane si trova a disposizione come alternativa. La sfida tra Verona e Napoli si avvicina, portando con sé alcune incognite sulla formazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Verso Verona-Napoli con un piccolo campanello d’allarme. A rivelarlo è stato Valter De Maggio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha fatto il punto sulle possibili scelte di Antonio Conte in vista della sfida del Bentegodi. Secondo quanto riferito, nelle ultime ore sarebbe emerso un lieve problema fisico per Alisson Santos. «Ci sarebbe un piccolo problema per Alisson Santos che potrebbe spingere Conte a non puntare su di lui dall’inizio», ha spiegato De Maggio. Un fastidio definito “piccolissimo”, ma che potrebbe indurre lo staff tecnico alla prudenza: «Nelle ultime ore emerge un piccolissimo fastidio per Alisson Santos. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Maggio: «Piccolo fastidio per Alisson, Conte può puntare su Giovane a Verona»

Genoa-Napoli, le probabili formazioni: la decisione di Conte su Alisson e GiovaneAntonio Conte prepara la sfida contro il Genoa con poche sorprese e tante conferme.

Leggi anche: Perchè il Napoli ha puntato su Giovane e Alisson Santos: Manna e Conte spiegano la scelta