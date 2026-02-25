Benevento tre diffidati con vista Catania | turnover a Potenza?

Tempo di lettura: 2 minuti C’è una tripla spada di Damocle che pende sulla testa di Ceresoli, Maita e Prisco, tutti diffidati ed a rischio squalifica in vista del big match del 5 marzo al “Ciro Vigorito” contro il Catania. La domanda da porsi é: Floro Flores ci andrà cauto domenica a Potenza (1 marzo, ore 12:30) risparmiando qualcuno dei tre o non farà calcoli gestendoli senza pensare ad una possibile squalifica? Inutile dire che quella contro gli etnei sarà la gara dell’anno, ma anche quella di Potenza non scherza mica in quanto ad importanza perché potrebbe permettere alla Strega di presentarsi allo scontro diretto con un buon margine trasferendo tutta la pressione sulla sponda siciliana. Floro Flores non guarda mai troppo lontano, anzi. Il suo credo è quello di concentrarsi solo ed esclusivamente sulla prossima gara, motivo per il quale a Potenza l’impressione é che non ci sarà turnover anche perché le alternative per i tre sono poche, anche alla luce dell’impatto non proprio eccezionale degli arrivi di gennaio Kouan e soprattutto per Celia (0 minuti giocati) per quello che nelle intenzioni doveva essere l’alter ego di Ceresoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

