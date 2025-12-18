Sabato 20 doppio impegno casalingo per la Cestistica Benevento

Sabato 20 dicembre, la Cestistica Benevento si prepara a vivere un weekend intenso tra le mura del PalaMiwa. Le squadre senior affronteranno due impegni casalinghi, chiudendo l’anno con grinta e determinazione. Un’occasione speciale per i tifosi di sostenere i propri colori e per le formazioni di concludere in grande. Due partite da non perdere, che promettono emozioni e spettacolo fino all’ultimo minuto.

Entrambe le formazioni senior della Cestistica Benevento chiuderanno l'anno tra le mura amiche del PalaMiwa, ed entrambe lo faranno nella giornata di Sabato 20 Dicembre. Alle 15, a scendere il campo è la Miwa Energia per il match contro Sennori, mentre alle 18:30 la YOLO+ sarà impegnata nella sfida contro la Dinamo Taranto. Due gare importanti per i campionati delle due squadre, che vorranno chiudere l'anno nel migliore dei modi. I Boars affrontano il fanalino di coda del girone e vorranno tornare subito alla vittoria, dopo la sconfitta di Angri, che ha interrotto il filotto di sei vittorie consecutive.

