Supercoppa italiana verso Bologna-Inter | le probabili formazioni Zielinski in regia occasione Martinez?

La Supercoppa italiana si avvicina, con Bologna e Inter pronte a sfidarsi in una finale che promette spettacolo. Zielinski in regia e una possibile occasione per Martinez sono tra gli spunti principali. Per i felsinei, è il debutto assoluto, mentre per la Beneamata si tratta della quattordicesima partecipazione, con l’obiettivo di conquistare la nona vittoria in questa competizione.

Detentrice della Coppa Italia contro la seconda forza dello scorso campionato. Prima partecipazione in assoluto per i felsinei, quattordicesima – quinta di fila – per la Beneamata che punta alla nona affermazioni nella terza competizione nazionale per importanza. Bologna-Inter deciderà la seconda finalista della Supercoppa italiana 2025: le probabili formazioni

Inter a Riad per la Supercoppa. Domani sfida al Bologna, torna la ThuLa? - La Supercoppa Italiana conta, soprattutto per l’Inter che vuole cancellare quello zero nella casella dei trofei conquistati la scorsa stagione. tuttomercatoweb.com

Chivu verso Bologna-Inter: "Probabilmente non meritiamo di essere in Supercoppa, hanno fatto un regalo a noi e al Milan" - L'allenatore nerazzurro alla vigilia della seconda semifinale: "Approfittiamo del nuovo format". msn.com

