Supercoppa italiana verso Bologna-Inter | le probabili formazioni Zielinski in regia occasione Martinez?
La Supercoppa italiana si avvicina, con Bologna e Inter pronte a sfidarsi in una finale che promette spettacolo. Zielinski in regia e una possibile occasione per Martinez sono tra gli spunti principali. Per i felsinei, è il debutto assoluto, mentre per la Beneamata si tratta della quattordicesima partecipazione, con l’obiettivo di conquistare la nona vittoria in questa competizione.
Detentrice della Coppa Italia contro la seconda forza dello scorso campionato. Prima partecipazione in assoluto per i felsinei, quattordicesima – quinta di fila – per la Beneamata che punta alla nona affermazioni nella terza competizione nazionale per importanza. Bologna-Inter deciderà la seconda finalista della Supercoppa italiana 2025: le probabili formazioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Bologna vs Inter, final four Supercoppa Italiana 2025: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Verso Inter-Kairat, le probabili formazioni: occasione Frattesi, conferma per Sucic
Supercoppa, venerdì la semifinale: Bologna-; Bologna verso l'Inter in Supercoppa: Vitik torna in gruppo, ancora a parte Skorupski; Supercoppa Italiana, ecco quando si recupereranno le partite di Milan, Inter, Napoli e Bologna; Bologna in Arabia: il programma in vista della Supercoppa Italiana.
Bologna-Inter: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e probabili formazioni della semifinale di Supercoppa - Una sfida entusiasmante, in cui le due squadre lotteranno per poter conquistare la finale del ... msn.com
Inter a Riad per la Supercoppa. Domani sfida al Bologna, torna la ThuLa? - La Supercoppa Italiana conta, soprattutto per l’Inter che vuole cancellare quello zero nella casella dei trofei conquistati la scorsa stagione. tuttomercatoweb.com
Chivu verso Bologna-Inter: "Probabilmente non meritiamo di essere in Supercoppa, hanno fatto un regalo a noi e al Milan" - L'allenatore nerazzurro alla vigilia della seconda semifinale: "Approfittiamo del nuovo format". msn.com
Allegri convoca Maximilian Ibrahimovic in Supercoppa Italiana: prima chiamata per il figlio di Zlatan #SportMediaset - facebook.com facebook
GAMEDAY! The title defence begins in Riyadh. Napoli Supercoppa Italiana 20:00 CET Al-Awwal Park Send us your predictions below! x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.