La Fiorentina si prepara a giocare all’Artemio Franchi per Euro 2032, dopo aver installato la maxi-trave che la UEFA ha approvato durante un’ispezione. La squadra ha completato i lavori di consolidamento, che prevedono anche il rafforzamento delle strutture per rispettare le nuove norme. Nel cantiere sono stati aggiunti dettagli come i sistemi di sicurezza più avanzati, per garantire un’adeguata stabilità dello stadio.

Il riassetto dello stadio Artemio Franchi prosegue a ritmo costante, con Firenze che guarda a un possibile ruolo centrale in ambito europeo. Il cantiere di Campo di Marte è al centro di un controllo istituzionale mirato a verificare lo stato di avanzamento e a confermare l’interesse a candidare la struttura per Euro 2032. La visita di UEFA insieme ai rappresentanti della FIGC ha interessato sia gli ambienti interni che le aree limitrofe, segnando un avanzamento rispetto agli incontri tenuti a Nyon nel passato mese. All’arrivo, la delegazione è stata accolta dalla sindaca Sara Funaro, dall’assessora allo sport Letizia Perini e dai membri della dirigenza viola, che hanno accompagnato il team di ispezione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Fiorentina, verso il Franchi per Euro 2032: completata la maxi-trave dopo l'ispezione UEFA

