Verso Euro 2032 al Franchi la visita dei delegati Uefa e Figc
Il 17 febbraio, i rappresentanti di Uefa e Figc si sono recati allo stadio Artemio Franchi di Firenze per un sopralluogo, un passo importante verso la candidatura della città agli Europei del 2032. La visita si è concentrata sui lavori di riqualificazione in corso a Campo di Marte, che potrebbero fare la differenza nella scelta finale. I delegati hanno osservato da vicino i cantieri e valutato lo stato delle infrastrutture sportive.
FIRENZE – Il sogno di portare gli Europei del 2032 a Firenze passa dai cantieri di Campo di Marte. Ieri mattina (17 febbraio) i massimi vertici di Uefa e Figc sono sbarcati allo stadio Artemio Franchi per un sopralluogo tecnico che sa di esame di riparazione per la città. La posta in palio è altissima: confermare Firenze nel lotto delle sedi italiane che ospiteranno la rassegna continentale. A guidare la delegazione internazionale c’erano Martin Kallen, ceo di Uefa Events, e Michele Uva, mentre per la Federcalcio erano presenti Antonio Talarico e Giovanni Spitaleri. Ad accoglierli, tra le gru e le impalcature che stanno ridisegnando il volto del monumento di Nervi, la sindaca Sara Funaro insieme all’assessora allo sport Letizia Perini e ai rappresentanti della Fiorentina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Euro 2032 a Napoli: candidatura ufficiale e restyling del MaradonaForzAzzurri.net - Euro 2032 a Napoli: candidatura ufficiale e restyling del Maradona Un passo decisivo verso Euro 2032. Venerdì la delegazione della UEFA sarà in visita a ... forzazzurri.net
Stadio Maradona verso Euro 2032: il Comune accelera «Napoli è pronta. La FIGC e la UEFA sono soddisfatte, andiamo avanti anche senza il club»Il cronoprogramma prevede l’avvio dei lavori tra il 2027 e il 2030, con conclusione entro due anni dall’Europeo del 2032. Tra gli interventi principali figura il ricentramento del campo, necessario ... napolipiu.com
