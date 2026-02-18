Il 17 febbraio, i rappresentanti di Uefa e Figc si sono recati allo stadio Artemio Franchi di Firenze per un sopralluogo, un passo importante verso la candidatura della città agli Europei del 2032. La visita si è concentrata sui lavori di riqualificazione in corso a Campo di Marte, che potrebbero fare la differenza nella scelta finale. I delegati hanno osservato da vicino i cantieri e valutato lo stato delle infrastrutture sportive.

FIRENZE – Il sogno di portare gli Europei del 2032 a Firenze passa dai cantieri di Campo di Marte. Ieri mattina (17 febbraio) i massimi vertici di Uefa e Figc sono sbarcati allo stadio Artemio Franchi per un sopralluogo tecnico che sa di esame di riparazione per la città. La posta in palio è altissima: confermare Firenze nel lotto delle sedi italiane che ospiteranno la rassegna continentale. A guidare la delegazione internazionale c’erano Martin Kallen, ceo di Uefa Events, e Michele Uva, mentre per la Federcalcio erano presenti Antonio Talarico e Giovanni Spitaleri. Ad accoglierli, tra le gru e le impalcature che stanno ridisegnando il volto del monumento di Nervi, la sindaca Sara Funaro insieme all’assessora allo sport Letizia Perini e ai rappresentanti della Fiorentina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Verso Euro 2032, al Franchi la visita dei delegati Uefa e Figc

Franchi, verifica sui lavori: UEFA e FIGC a Firenze per la candidatura a Euro 2032La UEFA e la FIGC sono a Firenze per controllare i lavori allo stadio Artemio Franchi, che potrebbe ospitare le partite di Euro 2032.

Euro 2032, delegazione Uefa in visita allo stadio Franchi: entro luglio la candidaturaLa delegazione dell'Uefa visita lo stadio Franchi a Firenze, perché la città punta a candidarsi per gli Europei del 2032.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.