Il Catania si avvicina alla sfida contro il Potenza con determinazione e concentrazione. Toscano sottolinea l'importanza di attenzione e lettura dei momenti di gioco, consapevole della responsabilità di mantenere la leadership in classifica. Una trasferta che si preannuncia impegnativa, ma che i rossazzurri affrontano con il massimo impegno per continuare la loro corsa.

Il Catania si prepara alla trasferta di Potenza con la consapevolezza di chi è in testa e non vuole mollare il volante. Alla vigilia della sfida del Viviani, in programma domenica pomeriggio, Domenico Toscano fotografa una gara tutt’altro che semplice, contro un avversario in salute e su un campo. Cataniatoday.it

Verso Potenza-Catania, Toscano avverte: “Serviranno attenzione e lettura dei momenti” - Il Catania si prepara a scendere in campo al Viviani: consapevole delle difficoltà, ma forte di un’identità che, parola di Toscano, deve emergere su ogni campo ... cataniatoday.it

Il Catania torna in campo domani alle 14.30 contro il Potenza al “Viviani“. Una trasferta... - Il Catania torna in campo domani alle 14. msn.com