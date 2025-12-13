Verso Potenza-Catania Toscano avverte | Serviranno attenzione e lettura dei momenti
Il Catania si avvicina alla sfida contro il Potenza con determinazione e concentrazione. Toscano sottolinea l'importanza di attenzione e lettura dei momenti di gioco, consapevole della responsabilità di mantenere la leadership in classifica. Una trasferta che si preannuncia impegnativa, ma che i rossazzurri affrontano con il massimo impegno per continuare la loro corsa.
Il Catania si prepara alla trasferta di Potenza con la consapevolezza di chi è in testa e non vuole mollare il volante. Alla vigilia della sfida del Viviani, in programma domenica pomeriggio, Domenico Toscano fotografa una gara tutt'altro che semplice, contro un avversario in salute e su un campo.
Verso Potenza-Catania: venti rossazzurri convocati In vista della gara con il Potenza, in programma domani alle ore 14.30 allo stadio "Alfredo Viviani" e valevole per la diciottesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, mist
Verso Potenza-Catania: venti rossazzurri convocati Indisponibili: Aloi, Cicerelli, Ierardi, Martic. #CataniaFC
Calcio, verso Potenza-Catania: le parole di mister Toscano in conferenza stampa