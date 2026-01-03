Catania Toscano avverte | A Foggia serviranno intensità e cattiveria agonistica
Alla vigilia della trasferta di Foggia, l’allenatore del Catania, Domenico Toscano, ha evidenziato l’importanza di un atteggiamento determinato e combattivo per affrontare al meglio la partita. In una fase cruciale della stagione, il tecnico sottolinea la necessità di intensità e cattiveria agonistica per ottenere un risultato positivo in un campo difficile. La sfida si presenta come un banco di prova importante per la squadra etnea.
Alla vigilia della trasferta di Foggia l'allenatore del Catania, Domenico Toscano, ha fatto il punto della situazione attraverso i canali ufficiali del club, tracciando il perimetro di una sfida che si annuncia tutt'altro che semplice. Il tecnico rossazzurro ha sottolineato l'importanza.
