Catania Toscano avverte | A Foggia serviranno intensità e cattiveria agonistica

Alla vigilia della trasferta di Foggia, l’allenatore del Catania, Domenico Toscano, ha evidenziato l’importanza di un atteggiamento determinato e combattivo per affrontare al meglio la partita. In una fase cruciale della stagione, il tecnico sottolinea la necessità di intensità e cattiveria agonistica per ottenere un risultato positivo in un campo difficile. La sfida si presenta come un banco di prova importante per la squadra etnea.

Calendarizzati i big match in trasferta del Catania di Toscano domenica 1 marzo alle 14.30 contro la Salernitana e giovedì 5 marzo alle 20.30 contro il Benevento x.com

