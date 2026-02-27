verona napoli probabili formazioni e orari tv lukaku scalpita ma dalla panchina

Domani si gioca la partita tra Verona e Napoli, con le probabili formazioni già annunciate e gli orari delle trasmissioni televisive confermati. Lukaku si è allenato con entusiasmo, ma dovrebbe partire dalla panchina. La squadra di casa conta di sfruttare il fattore campo, mentre gli ospiti puntano a confermarsi in vetta alla classifica. La sfida è prevista alle ore 20:45.

Napoli, 27 febbraio 2026 – Dall'ultima apparizione di Antonio Conte in una conferenza stampa per presentare una partita di Serie A sono passati più di 4 mesi: la data ormai storica è il 17 ottobre 2025, quando il tecnico salentino incontrò i giornalisti per parlare dell'imminente trasferta di Torino, che poi si sarebbe pure chiusa con una beffarda sconfitta a firma del grande ex Giovanni Simeone. In Champions League, dove i regolamenti sono più stringenti, la musica è stata severa, e ora che l'avventura del Napoli è finita viene quindi facile ipotizzare che la voce di Conte prima delle partite nessuno potrebbe più sentirla da qui a fine campionato: campionato che sabato 28 febbraio per gli azzurri, alle 18, prevede la trasferta in casa del fanalino di coda Verona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

A meno di 24 ore da Verona-Napoli, Antonio Conte sembra aver sciolto i dubbi su chi giocherà in attacco Nonostante le notizie circolate in giornata su un leggero fastidio accusato in allenamento, Alisson Santos dovrebbe giocare dal primo minuto domani, x.com