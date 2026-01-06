Napoli-Verona | probabili formazioni e orari tv Neres ko la grande chance di Lang

Ecco un'introduzione adatta alla tua richiesta: Il match tra Napoli e Verona, in programma il 6 gennaio 2026, vedrà le probabili formazioni e gli orari di trasmissione televisiva. Dopo una serie di risultati positivi, il Napoli si prepara ad affrontare una nuova sfida, con alcune assenze importanti come quella di Neres, che apre opportunità per altri giocatori come Lang. Una partita che potrebbe influenzare la classifica e il percorso stagionale di entrambe le squadre.

Napoli, 6 gennaio 2026 - Squadra che vince non si cambia, o quasi: a partire dalla sconfitta in casa dell' Udinese, il Napoli, tra Supercoppa Italiana e Serie A, ha sempre portato a casa la posta piena e sempre per 2-0, il risultato perfetto per molti allenatori e forse ancora di più per lo stesso Antonio Conte, che ora davanti a sé avrà un'altra fase estremamente affollata del calendario. In ordine cronologico, però, il primo ostacolo si chiama Verona, che mercoledì 7 gennaio alle 18.30 si presenterà al Maradona per porre fine a un'imbattibilità durata per tutto il 2025, provando così a dare una spallata positiva alla propria corsa salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Verona: probabili formazioni e orari tv. Neres ko, la grande chance di Lang Leggi anche: Cremonese-Napoli, probabili formazioni e orari tv. Riecco Buongiorno, dubbio Elmas-Lang Leggi anche: Napoli-Eintracht, le probabili formazioni: Elmas in vantaggio su Lang e Neres (Sky Sport) Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Napoli-Verona: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Napoli-Verona, chi gioca al posto di Neres? I titolari e le ultime su Lang, Mosquera e Orban; Napoli-Verona: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Napoli, manca anche Neres col Verona: la probabile formazione, da Buongiorno a Politano ed Elmas. Napoli-Hellas Verona, le probabili formazioni: out Neres. Chance per Lang - Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli- tuttomercatoweb.com

Napoli-Verona: probabili formazioni e orari tv. Neres ko, la grande chance di Lang - L'olandese, chiacchierato per il mercato in uscita, giocherà a destra in luogo del brasiliano, con la caviglia malconcia dopo la gara dell'Olimpico: in vista dell'Inter prevale l'ottimismo ... msn.com

Napoli-Verona: diretta TV e streaming, formazioni, precedenti e pronostico - Verona, mercoledì 7 gennaio 2026 alle 18:30: tutte le info su diretta TV e streaming DAZN, probabili formazioni, precedenti e pronostico Serie A. tag24.it

Serie A, Lecce-Roma 0-1 dopo 45': capitolini a caccia di punti per rimanere in "zona Europa" Pisa-Como 0-3: lariani in zona Champions. Alle 20.45 Juventus a Sassuolo. Domani tocca Napoli-Verona e Parma-Inter. Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.4 - facebook.com facebook

Calcio: Verona verso Napoli con Fallou Cham e Valentini. Domani il match coi campioni d'Italia dopo la sconfitta col Torino #ANSA x.com

