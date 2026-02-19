Calcio Napoli doppio colpo a centrocampo | McTominay e Anguissa verso il rientro
Il Calcio Napoli sta cercando di rafforzare il centrocampo dopo alcune assenze importanti. Scott McTominay e André-Frank Zambo Anguissa sono al centro delle trattative per il loro ritorno in campo. La causa di questa corsa contro il tempo è la necessità di migliorare la qualità della mediana e risolvere le difficoltà in fase di possesso. Il tecnico, Conte, spera di riavere presto entrambi i giocatori, uno già pronto a scendere in campo, l’altro in fase di recupero avanzata. La squadra aspetta con fiducia i loro rientri.
Tra emergenza e segnali incoraggianti, Conte aspetta il rientro di due pedine chiave: una può tornare subito, l’altra è ormai vicina. E il centrocampo del Calcio Napoli può tornare a respirare. Il Calcio Napoli conta i giorni. E questa volta non è solo una questione di calendario, ma di equilibrio, leadership e punti pesanti in palio. A centrocampo qualcosa si muove: arrivano segnali concreti sui rientri di Frank Anguissa e Scott McTominay, due uomini che possono cambiare volto alla squadra di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sono due date cerchiate in rosso. 🔗 Leggi su 2anews.it
Calcio Napoli, Anguissa verso il rientro: Conte ritrova il suo pilastro a metà gennaioFrank Anguissa, centrocampista del Napoli, si avvicina al suo rientro in campo dopo oltre cinquanta giorni di assenza.
Napoli, Anguissa verso il rientro: obiettivo JuventusNapoli si prepara al ritorno di André-Frank Zambo Anguissa, che punta a riassaporare il campo in vista della trasferta contro la Juventus.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
