Napoli fuori dall’Europa la decisione di De Laurentiis su Antonio Conte

Il Napoli ha ufficialmente lasciato la Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea. Nonostante l’eliminazione, il presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato che Antonio Conte rimane l’allenatore della squadra. La decisione di mantenere il tecnico è netta, anche se l’eliminazione rappresenta comunque un colpo duro. Per ora, nessuna voce di cambio, e il progetto tecnico con Conte prosegue senza intoppi.

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli non è in discussione. Nonostante l’uscita dalla Champions League, maturata dopo il doppio confronto con il Chelsea, il presidente Aurelio De Laurentiis resta fermamente convinto del progetto tecnico avviato con l’allenatore salentino. Una fiducia totale, che va oltre il risultato europeo: Conte rappresenta il perno centrale della ricostruzione azzurra. La sconfitta e la conseguente eliminazione non hanno intaccato il rapporto tra società e allenatore. Anzi, la prestazione offerta dal Napoli, segnata da sacrificio, organizzazione e spirito di squadra nonostante le numerose assenze, ha rafforzato la convinzione di essere sulla strada giusta.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Dopo il successo in Supercoppa Italiana, Aurelio De Laurentiis ha commentato il momento del Napoli, sottolineando l'importanza di Antonio Conte per il club.

