Genoa 2-3 Napoli le parole di Antonio Conte sugli infortunati e Zambo Anguissa

Al termine della partita vinta 3-2 contro il Genoa, Antonio Conte ha parlato della sfida e dei problemi di infortuni che ancora tengono in difficoltà il Napoli. L’allenatore ha spiegato che alcuni giocatori chiave sono fuori e che questo pesa sulla squadra, ma ha anche sottolineato la voglia di reagire e migliorare. Tra i più discussi, Zambo Anguissa, il centrocampista che sta cercando di recuperare dopo l’ultimo infortunio.

“Sappiamo che lui è un giocatore fondamentale. È una vittoria in cui abbiamo fatto tutto noi, i gol del Genoa glieli abbiamo fatti fare noi, ci sono state diverse tegole fino al rigore finale che ci ha fatto vincere la partita”. INFORTUNIO ZAMBO ANGUISSA, L’ANNUNCIO DI ANTONIO CONTE IN CONFERENZA STAMPA DOPO LA PARTITA VINTA PER 3-2 CONTRO IL GENOA DI DANIELE DE ROSSI Conte ha poi parlato anche di Zambo Anguissa. “Abbiamo una rosa ridotta e poi ci sono stati infortuni di lungo corso. Non riusciamo a recuperare Anguissa. Gilmour si è operato e Di Lorenzo resterà fuori per almeno due mesi”. Genoa-Napoli e il calcio di rigore.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Genoa Napoli

Dopo la partita contro la Juventus, l’infortunio di Zambo Anguissa ha suscitato preoccupazione tra tifosi e staff del Napoli.

In casa Napoli non si placano i problemi legati agli infortuni di Anguissa e Rrahmani.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Serie A. Lazio-Genoa 3-2: festival di rigori all'Olimpico Domani Napoli-Fiorentina, domenica Inter-Cremonese, Udinese-Roma lunedì e Bologna-Milan in campo martedì. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-s; Genoa-Napoli, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Conte; Genoa-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo.

Genoa-Napoli 2-3: Hojlund la riprende dal dischetto, vittoria al cardiopalmaAl Genoa non è riuscita una nuova remuntada contro la Lazio nell'ultimo turno, come fatto precedentemente contro il Bologna, e all'Olimpico è maturato un ko per 3-2. ilmattino.it

Genoa-Napoli 2-3: video, gol e highlightsUna partita pazzesca dove è successo di tutto con un finale epico per il Napoli: vittoria al 95' su rigore con Hojlund in dieci uomini. Genoa avanti nel primo tempo su rigore assegnato dopo appena 11 ... sport.sky.it

Antonio #Conte sulla stagione del #Napoli: “Stiamo facendo qualcosa di incredibile e straordinario che viene sottovalutato. Diventa difficile senza i calciatori a disposizione portare a casa la pagnotta e fare i risultati…” x.com

Così Antonio Conte alla sua panchina dopo l’ennesimo infortunio, questa volta del suo uomo migliore Scott McTominay. Non c’è veramente pace per il Napoli. facebook