l’aggiornamento recente introduce una modalità ad alto contrasto per il widget at a glance di google, pensata per migliorare la leggibilità del testo su sfondi complessi. questa guida sintetizza come funziona, quali benefici offre e quali condizioni di disponibilità potrebbero influire sull’implementazione, mantenendo un tono informativo e neutrale. at a glance widget google: piccolo cambiamento, grande impatto. la modifica in questione è minima dal punto di vista visivo, ma comporta un notevole salto di leggibilità del testo. viene introdotta una tinta colorata applicata al widget, che rende i contenuti più distinguibili rispetto al background. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Google at a glance widget riceve finalmente il cambiamento tanto atteso

Google ha risolto uno dei problemi più grandi del suo widget at a glance sui dispositivi Pixel.

Google is finally fixing one of the At a Glance widget's biggest problemsGoogle has started rolling out the new high-contrast mode we spotted in development last year for its At a Glance widget. androidauthority.com

Google Pixel, in sviluppo un importante aggiornamento per il widget At a Glance con tante funzioni utiliGoogle starebbe testando Gemini Space, una nuova funzione legata al widget At a Glance, volta a offrire informazioni ancora più accessibili e personalizzate. Secondo alcune indiscrezioni, Google sta ... multiplayer.it

