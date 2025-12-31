Mattarella | Nel 2026 ricorderemo 80 anni della Repubblica iniziata con primo voto delle donne

Nel 2026 ricorreranno gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, un anniversario che ci invita a riflettere sui valori e le tappe fondamentali della nostra storia. In quell'occasione, sarà ricordato anche il ruolo delle donne nel primo voto democratico, simbolo di progresso e partecipazione civica. Un momento per approfondire il percorso di crescita democratica del Paese e il significato di quell'importante traguardo.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Nell'anno che si presenta ricorderemo gli ottant'anni della Repubblica. Ottant'anni sono pochi se guardati con gli occhi della grande storia ma sono stati decenni di alto significato. Sfogliamo velocemente un album immaginario della storia della Repubblica, come talvolta si fa quando ci si ritrova in famiglia. Il primo fotogramma del nostro viaggio è rappresentato dalle donne. Il segno dell'unità di popolo, infatti, fu simbolicamente impresso dal voto delle donne, per la prima volta chiamate finalmente alle urne. Quel segno diede alla Repubblica un carattere democratico indelebile, avviando un percorso, ancora in atto, verso la piena parità" così il Presidente Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella: "Nel 2026 ricorderemo 80 anni della Repubblica, iniziata con primo voto delle donne" Leggi anche: Mattarella ricorda 80 anni Repubblica Leggi anche: "La democrazia più forte di tutto". Mattarella celebra gli 80 anni della Repubblica. E ai giovani: "Non rassegnatevi" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mattarella: "Nel 2026 ricorderemo 80 anni della Repubblica, iniziata con primo voto delle donne" - Ottant'anni sono pochi se guardati con gli occhi della grande storia ma sono stati decenni di alto signi ... msn.com

Mattarella: nel 2026 gli 80 anni della Repubblica, spartiacque storia - 80 anni sono pochi se guardati con gli occhi della grande storia, ma sono stati decenni di alto signific ... libero.it

Mattarella: 'Repubblica ha 80 anni, primo voto donne carattere indelebile democrazia' - Ottant'anni sono pochi se guardati con gli occhi della grande storia ma sono stati decenni di alto ... iltempo.it

ITALIA: la SICUREZZA di NON ESSERE al SICURO. Mattarella ha graziato il 22 dicembre 2025 il più grande scafista e commerciante di vite umane. Si tratta di Abdelkarim Alla F. Hamad, condannato alla pena di 30 anni di reclusione, per delitti di concorso in - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.