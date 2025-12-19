L' amatissimo Pino ' o pazzo della serie Rai si mette a nudo in un racconto brutale | Non chiedo scusa a nessuno ho l' anima a pezzi

Pino, il personaggio iconico della serie Rai, rivela un lato inedito e crudo, confessando di avere l'anima frammentata e di non chiedere scusa a nessuno. Dopo mesi di silenzio e incertezze, Artem Tkachuk ritorna sui social, deciso a chiarire ogni dubbio e a mettere fine alle voci che lo circondano. Un momento di rivelazione che sconvolge i fan e apre nuovi scenari sulla sua vita.

© Iodonna.it - L'amatissimo Pino 'o pazzo della serie Rai si mette a nudo in un racconto brutale: "Non chiedo scusa a nessuno, ho l'anima a pezzi" M i Dopo un lungo periodo di incertezza, Artem Tkachuk ha deciso di riapparire sui social per mettere fine alle speculazioni sul suo conto. L’attore, celebre per il volto prestato a Pino ’o pazzo in Mare Fuori, ha pubblicato su Instagram un messaggio durissimo in cui rivendica la propria libertà: «Non chiedo scusa a nessuno e non devo dare spiegazioni a nessuno», esordisce, spiegando come il suo comportamento sia la conseguenza di ferite mai rimarginate. «Ho tanti traumi accumulati nella mia anima, già da piccolo, ora che sta esplodendo tutto dentro di me, la mia è una reazione a tutte le ipocrisie e sciacalli che mi hanno circondato fino ad ora». 🔗 Leggi su Iodonna.it Leggi anche: Chiedo scusa ma non ho capito: per il genocidio non pagherà nessuno? Leggi anche: Asllani ci mette la faccia dopo Lecce Torino: «Ho calciato malissimo il rigore e chiedo scusa. Volevamo…» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Artem Tkachuk, il dramma di Pino di Mare Fuori: "Tso, ospedale e denuncia. Ora non provo più niente" - Dal TSO all’addio ai social: lo sfogo choc dell’attore di Mare Fuori tra accuse respinte, dolore personale e la scelta di fermarsi per ritrovare se stesso ... libero.it

