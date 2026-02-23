Da Milano-Cortina a Sanremo 2026 | all’Ariston arrivano Arianna Fontana Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi

Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi sono arrivate all’Ariston di Sanremo per discutere delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La presenza delle atlete si collega alla promozione degli eventi invernali, che coinvolgono anche le prossime Paralimpiadi, in programma dal 6 marzo. La loro partecipazione mira a coinvolgere il pubblico e a rafforzare il legame tra lo sport e la cultura. La serata prosegue con altri interventi sul tema.

Anche al Festival di Sanremo si parlerà delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, in attesa delle Paralimpiadi previste dal prossimo 6 marzo. Nel corso della seconda serata della kermesse canora, in onda su Rai 1 mercoledì 25 febbraio, Carlo Conti accoglierà sul palco del Teatro Ariston le fresche medagliate Arianna Fontana (pattinatrice), Francesca Lollobrigida (pattinatrice) e Lisa Vittozzi (biatleta). L’annuncio ufficiale è arrivato, stamattina, durante la conferenza stampa inaugurale di Sanremo 2026 da parte del Vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo: Avremo con noi Arianna Fontana, la campionessa che ha vinto il maggior numero di ori olimpici nella storia dello sport italiano; Francesca Lollobrigida, due ori olimpici e bellissime immagini con il figlio Tommaso; ci sarà Lisa Vittozzi, il primo oro olimpico italiano dell’inseguimento femminile che ieri sera, se non sbaglio, portava anche la bandiera nella cerimonia di chiusura. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana potrebbero condurre l'ultima serata di Sanremo dopo aver vinto le Olimpiadi.

Fontana, Lollobrigida e Vittozzi salgono sul palco dell'Ariston per celebrare il passaggio tra sport e musica, con la presenza di campioni paralimpici come Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli e Giuliana Turra.

Da Milano a Cortina, tutte le stelle dei Giochi Olimpici Invernali in ognuna delle città ospitantiLa spontaneità di Francesca Lollobrigida, lo strapotere di Johannes Høsflot Klæbo e lo straordinario ritorno di Federica Brignone hanno reso unici i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: s ... olympics.com

Milano Cortina, cala il sipario: la bandiera olimpica passa alla Francia. Coventry: Dichiaro i Giochi conclusiLa spedizione italiana archivia la rassegna con 30 medaglie. Malagò: Italia, missione compiuta Con la cerimonia di chiusura a Verona di oggi, domenica 22 febbraio, cala il sipario sulle Olimpiadi in ... adnkronos.com

Milano Cortina: agli organizzatori l'ordine d'argento del Cio. Riconoscimento a sindaci, governatori e Malagò. Fontana, 'è un onore' #ANSA x.com

L’Italia chiude le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 con un record storico di 30 medaglie, , miglior bottino di sempre per la spedizione azzurra Ma vediamo nel dettaglio quanto hanno guadagnato gli atleti italiani - facebook.com facebook