Veleni sul rimpasto tutti contro tutti in consiglio comunale | Duro colpo alla democrazia

Nel consiglio comunale di Brindisi si sono scontrati i consiglieri di maggioranza e di opposizione: i primi hanno criticato il sindaco, mentre i secondi hanno risposto agli attacchi. La discussione si è incentrata sulle recenti decisioni politiche e sulle tensioni tra i vari gruppi. La seduta si è svolta in un clima acceso, con scambi di opinioni molto duri tra i partecipanti.