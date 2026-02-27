Veleni sul rimpasto tutti contro tutti in consiglio comunale | Duro colpo alla democrazia
Nel consiglio comunale di Brindisi si sono scontrati i consiglieri di maggioranza e di opposizione: i primi hanno criticato il sindaco, mentre i secondi hanno risposto agli attacchi. La discussione si è incentrata sulle recenti decisioni politiche e sulle tensioni tra i vari gruppi. La seduta si è svolta in un clima acceso, con scambi di opinioni molto duri tra i partecipanti.
BRINDISI – Consiglieri di maggioranza che attaccano il sindaco. Opposizione che attacca esponenti della maggioranza, che a loro volta controbattono. E poi ancora scontri fra consiglieri del centrodestra, con intervento finale del primo cittadino, che tiene il punto sulle sue decisioni. Nella. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
