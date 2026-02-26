Discussione in Consiglio comunale sui Ctp l' assessore Sikera | Coinvolgere tutti è il nostro obiettivo

In Consiglio comunale si è parlato dei Ctp e delle modalità per migliorare la partecipazione cittadina. L'assessore Sikera ha spiegato che l’obiettivo è coinvolgere tutte le parti interessate per creare un sistema più efficace e rispondente alle esigenze attuali. La discussione si è concentrata sulle strategie da adottare per superare gli ex Cpt e rafforzare il ruolo delle novità introdotte.

L'assessore alla partecipazione Amanuel Sikera ha riferito oggi, 26 febbraio, in Consiglio comunale a Pisa, sul percorso di superamento degli ex Cpt (Comitati di Partecipazione Territoriale) e sulle prospettive per costruire un modello di partecipazione più funzionale ai bisogni attuali dei.