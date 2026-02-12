Le dichiarazioni di Gratteri sul referendum hanno scatenato un vero putiferio. Il leghista La Russa si è detto

C'era da aspettarselo. Le parole di Gratteri sul referendum "A votare Sì saranno indagati, imputati, la massoneria deviata e i centri di potere" hanno sollevato un polverone di critiche e reazioni indignate. A partire dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Sul referendum ho sempre auspicato un dibattito sereno, un confronto civile tra le diverse posizioni. Rimango pertanto basito dalla grave dichiarazione rilasciata dal procuratore. Gratteri ricopre un incarico molto importante e la sua affermazione oltre ad essere priva di verità, offende milioni di cittadini che non voteranno come lui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tutti contro Gratteri. La Russa: "Basito", Tajani: "Attacco alla democrazia, offende milioni di italiani"

Il procuratore Nicola Gratteri fa una dichiarazione che scuote il mondo politico.

