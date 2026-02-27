L’America’s Cup, la prestigiosa competizione velica, sarà trasmessa in diretta in chiaro in Italia grazie alla Rai. L’America’s Cup Partnership ha annunciato che i diritti media per la Louis Vuitton 38a edizione sono stati assegnati in esclusiva all’emittente pubblica. La Rai si occuperà della diffusione delle gare, garantendo la visibilità degli eventi agli spettatori italiani.

L’America’s Cup Partnership (ACP) “è lieta di annunciare che i diritti media in chiaro per l’Italia della Louis Vuitton 38a America’s Cup sono stati assegnati in esclusiva alla Rai, l’emittente del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale e principale gruppo editoriale del Paese. L’accordo garantirà al pubblico italiano una copertura in chiaro su più canali sia della Louis Vuitton 38a America’s Cup sia della Louis Vuitton Cup – Challenger Selection Series in programma a Napoli, nonché di tutte le Regate Preliminari della ‘Road to Naples’. L’accordo include anche le regate della Youth America’s Cup e della Women’s America’s Cup in programma a Napoli nel 2027". 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - America’s Cup sulla Rai, la competizione in diretta in chiaro

America’s Cup di vela a Napoli in diretta in chiaro sulla Rai’America’s Cup Partnership (ACP) annuncia che i diritti media in chiaro per l’Italia della Louis Vuitton 38/a America’s Cup sono stati assegnati in...

Mondiale di calcio FIFA 2026: in diretta tutte le partite su DAZN e 35 in chiaro sulla RaiA meno di quattro mesi dall’inizio dei Mondiali di calcio FIFA 2026, i tifosi italiani sapranno dove guardare in diretta le partite del prossimo...

Israele - Italia 4-5: gli Highlights | Qualificazioni Mondiali 2026

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: America’s Cup: è un aiuto di Stato non autorizzato; America’s Cup: Luna Rossa vola, Alinghi costruisce il futuro. Il conto alla rovescia per le Preliminary è iniziato; Bagnoli: la Procura apre indagine sui lavori per America's Cup dopo le proteste; Bagnoli ci riprova, un futuro tra scienza e America's Cup per dimenticare i piromani.

Alla Rai i diritti dell'America's CupL’accordo include anche le regate della Youth America’s Cup e della Women’s America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027 ... rainews.it

Bagnoli, via ai dragaggi per l’America’s Cup: la sabbia sarà trasferita in Olanda e in BelgioLavori al via la prossima settimana. Dopo dieci giorni scatterà lo spostamento all’estero, via mare, di tonnellate di sedimenti marini contaminati ... napoli.repubblica.it

America’s Cup: le spie diventano protagoniste! Negli ultimi anni, la competizione sportiva più antica del mondo non è cambiata solo in mare, ma anche… dietro le quinte. Le spie, un tempo figure misteriose ai margini, oggi sono parte integrante del progetto - facebook.com facebook

Matteo Ciccarella Dalla #crisi del 2008 alla crescente competizione #USA- #Cina, il #capitalismo neoliberale mostra #tensioni #economiche e geopolitiche sempre più evidenti x.com