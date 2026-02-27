America’s Cup di vela a Napoli in diretta in chiaro sulla Rai

L’America’s Cup di vela si svolgerà a Napoli e sarà trasmessa in diretta in chiaro sulla Rai. L’America’s Cup Partnership ha confermato che i diritti media in Italia sono stati assegnati in esclusiva alla Rai per la Louis Vuitton 38a America’s Cup. La competizione vedrà protagonisti equipaggi e barche che si sfideranno nel golfo partenopeo.

’America’s Cup Partnership (ACP) annuncia che i diritti media in chiaro per l’Italia della Louis Vuitton 38a America’s Cup sono stati assegnati in esclusiva alla Rai. L’accordo garantirà al pubblico italiano una copertura in chiaro su più canali sia della Louis Vuitton 38a America’s Cup sia della Louis Vuitton Cup - Challenger Selection Series in programma a Napoli, nonché di tutte le Regate Preliminari della 'Road to Naples'. Grant Dalton, presidente di Ace Italy Srl, ha dichiarato: "Siamo pienamente consapevoli dell'importanza e del potenziale che l'organizzazione della Louis Vuitton 38ma America's Cup in Italia rappresenta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Vela, a Cagliari la prima regata preliminare di America’s cup Mondiale di calcio FIFA 2026: in diretta tutte le partite su DAZN e 35 in chiaro sulla RaiA meno di quattro mesi dall’inizio dei Mondiali di calcio FIFA 2026, i tifosi italiani sapranno dove guardare in diretta le partite del prossimo... America’s Cup a Napoli: Max Sirena (Luna Rossa) Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Temi più discussi: America’s Cup: Luna Rossa vola, Alinghi costruisce il futuro. Il conto alla rovescia per le Preliminary è iniziato; Bagnoli: la Procura apre indagine sui lavori per America's Cup dopo le proteste; Coppa America, il nuovo assalto a Bagnoli; America’s Cup in Corte Suprema, per ora solo una provocazione?. Alla Rai i diritti dell'America's CupL’accordo include anche le regate della Youth America’s Cup e della Women’s America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027 ... rainews.it Le regate dell'America's cup di Napoli trasmesse dalla RaiSarà la Rai a trasmettere le regate della 38esima edizione dell'America's cup in programma il prossimo anno a Napoli. Rai avvierà ... msn.com Continuano i lavori a Bagnoli per la coppa America di vela - facebook.com facebook Dalla Coppa America ai Quattromila, la capriola dell'ingegner Bovio: «Ho la salsedine e la montagna nel sangue». La storia mare&monti dello skipper diventato guida alpina su @LaStampa di carta, e pure digitale #montagna #mare #vela #alpinismo l x.com