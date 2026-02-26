Referendum sulla giustizia | incontro pubblico al Seminario vescovile

Venerdì 6 marzo alle 18 si tiene un incontro pubblico al Seminario vescovile di Piacenza, promosso dalle Acli e dal Movimento Cristiano Lavoratori, con il supporto della Fondazione Forense. L’appuntamento ha lo scopo di spiegare ai cittadini i diversi aspetti dei referendum sulla giustizia, illustrando le ragioni sia a favore che contro, in un momento di particolare interesse pubblico.

