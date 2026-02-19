Vasto a 70 anni dalla frana il Comune avvia un percorso tra memoria e studio del territorio

Il 22 febbraio 1956, una frana improvvisa ha cambiato per sempre il volto di Vasto. Quel giorno, il terreno si è staccato nel quartiere di San Giuseppe, provocando danni a case e strade. Ora, a settant’anni di distanza, il Comune ha deciso di avviare un progetto per ricordare l’evento e approfondire gli effetti sul territorio. Sono previste esposizioni, incontri e studi storici per capire come la città sia stata modellata da quella catastrofe. La comunità si prepara a rivivere quegli accadimenti.

Il 22 febbraio 1956 rappresenta una data spartiacque per Vasto. A settant’anni dalla frana che modificò in maniera decisiva l’assetto urbanistico della città, il Comune avvia un articolato programma di iniziative pubbliche. «La data costituisce una cesura nella storia della nostra comunità. La frana che ebbe inizio quel giorno è l’evento del ventesimo secolo che più di ogni altro ha avuto un impatto performante sulla società cittadina, modificando la nostra città urbanisticamente in maniera decisiva», ha dichiarato il sindaco Francesco Menna, annunciando il calendario delle celebrazioni. Eventi convegnistici, visite tematiche e una mostra fotografica nel mese di aprile comporranno un programma dedicato alla memoria come strumento di consapevolezza.🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Verdi tra memoria e territorio. Il Rotary di Fiorenzuola celebra il Maestro a 125 anni dalla morte Si rafforza il sostegno agli orfani di femminicidio: il Comune avvia un protocollo d'intesa con gli enti del territorioIl Comune di Catania intensifica le iniziative a tutela degli orfani di femminicidio, annunciando la firma di un protocollo d’intesa con enti locali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La casa della salute mobile farà tappa a Vasto; SCONTRO SULLA STATALE 16 A VASTO: MORTO UOMO DI 69 ANNI; I settant’anni dalla morte di Ezio Vanoni; Terremoto in Giappone del 2011: svelata la causa della violenza che sconvolse T?hoku e Fukushima. A Vasto si indaga sulla morte di un uomo di 48 anni, che ieri sera è stato trovato senza vita in un rudere abbandonato e diroccato del centro. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto. Per sapere di più leggi https://www.rete8.it/cronaca/vasto-trovato-il-co facebook L’Arma e Vasto, un legame lungo 165 anni x.com