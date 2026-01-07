Comitini celebra il 229° anniversario del Tricolore coinvolti anche gli studenti
Comitini ricorda il 229° anniversario del primo Tricolore italiano, adottato a Reggio Emilia nel 1797 dalla Repubblica Cispadana. L’evento vede coinvolti anche gli studenti, che partecipano alle iniziative per valorizzare il significato storico e civico di questa bandiera. Un’occasione per riflettere sull’importanza del simbolo dell’unità nazionale e sulla sua presenza nella memoria collettiva del Paese.
Comitini celebra oggi il 229° anniversario della proclamazione del primo Tricolore d’Italia, adottato a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797 dalla Repubblica Cispadana come simbolo dell’unità nazionale.“Festeggeremo arricchendo il museo inaugurato dall’allora prefetto Filippo Romano con alcune stampe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
