Varese | 18mila farmaci per combattere la povertà sanitaria
Durante le Giornate di Raccolta del Farmaco, 140 farmacie di Varese hanno distribuito gratuitamente 18mila medicinali per aiutare chi non può permetterseli. La causa di questo gesto è la crescente povertà sanitaria nella regione, che spinge molte famiglie a rinunciare ai farmaci necessari. L’iniziativa ha coinvolto volontari e farmacisti, che hanno lavorato insieme per garantire assistenza ai più bisognosi. La campagna prosegue con l’obiettivo di raggiungere altre persone in difficoltà.
Varese, 23 febbraio 2026 — In provincia di Varese, la solidarietà ha raggiunto un traguardo significativo: durante la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, 140 farmacie hanno raccolto 18.450 confezioni di medicinali. Questo risultato, frutto della collaborazione tra farmacisti e volontari, permetterà di sostenere 74 realtà assistenziali locali e di rispondere all’81% delle richieste di aiuto legate alla povertà sanitaria. A livello nazionale, l’iniziativa ha raccolto oltre 670.000 confezioni di farmaci, per un valore superiore ai 6 milioni di euro, destinati a 502.000 persone indigenti attraverso 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu
