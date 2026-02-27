Il nuovo partito del generale, nato dalle dimissioni dalla Lega, sta attirando l’attenzione ma fatica a decollare. Dopo poche settimane, le speranze di sconvolgere il panorama politico sembrano sfumate, e il suo ingresso in Parlamento appare sempre più improbabile. La proposta politica non sta dando i risultati sperati e il movimento sembra aver perso slancio.

AAA effetto Vannacci cercasi. Il nuovo partito del generale che qualche settimana fa ha lasciato la Lega tra polemiche e accuse di tradimento non sembra destinato a determinare grandi terremoti nella geografia politica. Tutt’altro. Il soufflè, alimentato dal tifo della grande stampa per disturbare il governo e stuzzicare Fratelli d’Italia, si è già sgonfiato. E a tempo di record. Il superattivismo sotto i riflettori, la comparsata a effetto al Festival di Sanremo, il populismo a buon mercato e le dichiarazioni provocatorie sui principali dossier dell’agenda politica non sembrano dare i risultati sperati. Neppure i giochi di prestigio (il... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vannacci, il soufflé è già sgonfio. Ma quale spina nel fianco: doveva terremotare la politica ma rischia di non entrare in Parlamento

