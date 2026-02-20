Lollobrigida a caccia dello storico tris | è già leggenda ma ha due gare per entrare nel Pantheon

Un posto nella storia attende Francesca al culmine di un viaggio sorprendente. A Milano è arrivata a fine gennaio con la valigia piena di dubbi, venti giorni dopo potrebbe ripartire con un fregio mai visto nel Pantheon dello sport italiano. Tre ori individuali nella stessa Olimpiade non li hanno vinti nemmeno colonne come Alberto Tomba, Valentina Vezzali, Manuela Di Centa, Edoardo Mangiarotti, Nedo Nadi o la magnifica Arianna Fontana che si aggira ancora per Olimpia, come Lollobrigida. Leonessa affamate. Di medaglie. Nella sua specialità la pattinatrice romana (e romanista) è già entrata in un circolo riservato grazie ai due trionfi nei 3000 e 5000, doppietta riuscita solo a cinque regine della pista lunga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

