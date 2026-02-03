Vannacci lascia la Lega il messaggio a Salvini | Ti voglio bene ma cambio strada I malumori nel Carroccio | Ora si dimetta dal Parlamento Ue

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega. La notizia circola da alcune ore e potrebbe essere annunciata già oggi, durante il consiglio federale del partito. Vannacci avrebbe inviato un messaggio a Salvini, dicendogli che gli vuole bene ma che ha deciso di cambiare strada. I malumori nel Carroccio aumentano e alcuni chiedono che si dimetta anche dal Parlamento europeo. La situazione nel partito è tesa, mentre l’ex generale si prepara a fare un passo fuori dal gruppo.

Roberto Vannacci lascerà la Lega «nelle prossime ore». Lo confermano fonti vicine all’ex generale, secondo cui l’annuncio potrebbe arrivare già oggi, martedì 3 febbraio, al consiglio federale del partito. L’eurodeputato del Carroccio avrebbe incontrato Matteo Salvini nella serata di lunedì. Dopo un confronto descritto come «franco», avrebbe confermato l’intenzione di lasciare la Lega. «Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra», avrebbe detto l’ex generale al segretario del Carroccio. L’ex generale si chiude nel suo ufficio. Mentre le voci si rincorrono, Vannacci si è chiuso dentro il suo ufficio del Parlamento europeo a Bruxelles.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina il generale Vannacci ha annunciato ufficialmente di lasciare la Lega.

Il generale Vannacci annuncia ufficialmente di lasciare la Lega.

VANNACCI PRONTO A FONDARE IL SUO PARTITO IN STILE AFD. SALVINI DELUSO: FUORI C'E IL DESERTO

