radici nuovo ristorante ai castelli romani tra tradizione e natura

Ai Castelli Romani apre Radici, un nuovo ristorante a Rocca di Papa che mette al centro la pasta fatta in casa, i prodotti del territorio e i piatti della tradizione. Immerso in un bosco di castagni e circondato da un frutteto in fase di recupero, Radici offre un'esperienza autentica: dalla pasta tirata a mano davanti ai clienti, alla cottura alla brace, fino alla pizza romana sottile e croccante, preparata con ingredienti di stagione. Tra gli antipasti spiccano l'uovo strapazzato al tartufo, i funghi e erbe spontanee in pastella e il tagliere di cacciagione e formaggi. I primi piatti, tutti con pasta fatta in casa, comprendono fettuccine ai funghi porcini, pappardelle al ragù di cinghiale e cappellacci ripieni al ragù di cortile con burro e salvia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

