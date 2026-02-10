Valerio Scanu si opera dopo i chili persi | Farò un intervento con la palestra non risolvo

Valerio Scanu si prepara a un intervento chirurgico. Dopo aver perso molti chili negli ultimi tre anni, il cantante ha deciso di operarsi per eliminare la pelle in eccesso, perché la palestra da sola non basta. L’annuncio ha sorpreso i fan, che lo seguono da vicino e sperano in un recupero rapido.

Valerio Scanu ha annunciato che si sottoporrà a un intervento per ridurre la lassità cutanea dopo aver perso molto peso negli ultimi tre anni. Le parole del cantante, che in passato era già ricorso alla liposuzione: "Non è questione di vita o di morte, ma a me dà fastidio e voglio toglierla".

