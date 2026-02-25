Lo sfogo di Luchè a Sanremo | Leggere certe cose mi dà fastidio Siamo nel 2026 e criticano l'autotune

Il rapper napoletano in conferenza stampa a Sanremo ha polemizzato con la critica ed ha parlato anche della sua carriera ricordando il suo percorso: "Ho ricevuto tante porte in faccia, in Italia di alcuni talenti ce se ne accorge tardi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il backstage delle prove, Luche: Labirinto è una canzone che mi sta bene addosso.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Luchè chi è: gli esordi, l’infanzia difficile, la polemica con Salmo; Atalanta-Napoli, il caso Hojlund fa discutere. Luché: Abbastanza scandaloso – VIDEO; Fedez, lo sfogo prima di Sanremo: Tutto sembrava sfuggirmi di mano ma non ha senso tormentarsi, succederà ciò che deve succedere; Sanremo 2026, Luchè chi è: gli esordi, l’infanzia difficile, la polemica con Salmo.

