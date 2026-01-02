Cerca di rubare vestiti dal supermercato bloccato dalla sorveglianza Scatta l' arresto

Nella giornata di Capodanno, la Polizia di Arezzo ha tratto in arresto un uomo di 30 anni, sorpreso mentre tentava di rubare vestiti da un supermercato. L'intervento è stato necessario dopo che il soggetto è stato fermato dalla sorveglianza, rendendo impossibile il furto. Si tratta di uno degli episodi che hanno caratterizzato i festeggiamenti di fine anno, evidenziando l'importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Due arresti a cavallo di Capodanno da parte della Volante di Arezzo. Nel pomeriggio del 31 dicembre è finito nei guai un uomo di 30 anni che aveva cercato di rubare alcuni indumenti da un supermercato cittadino. Scoperto dalla guardia che svolgeva il servizio di sorveglianza, ha opposto.

