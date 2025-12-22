Era salito lungo il Canale Maiori sul Monte Sirente, ma una volta giunto in quota a causa della neve venuta giù in modo massiccio, non più riuscito a tornare indietro. A recuperarlo e portarlo in salvo sono stati i soccorritori del Cnsas Abruzzo (Corpo nazionale alpino speleologico).Un intervento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Resta bloccato in piena notte per la neve sul Monte Sirente: messo in salvo dal Soccorso alpino

