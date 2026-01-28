È morta la donna ferita dal figlio con una sparachiodi nel Torinese

La donna di 65 anni, rimasta gravemente ferita dal figlio con una pistola sparachiodi, è deceduta questa mattina all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. La donna aveva riportato ferite molto serie alla testa e ora non ce l’ha fatta. Il figlio di 40 anni, che aveva sparato, è stato arrestato e si trova in questura. La tragedia si è consumata in un appartamento nel Torinese, dove si erano susseguite ore di tensione prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

È morta Luciana Cat Berro, la donna di 65 anni ricoverata al Giovanni Bosco di Torino in condizioni gravissime dopo essere stata colpita alla testa dal figlio 40enne con una pistola sparachiodi. La pensionata è deceduta nella serata di ieri. L’aggressione era avvenuta nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio nella cascina di Caselle, nel Torinese, dove madre e figlio vivevano. Il 40enne che ha sparato, Luca Ferri, è stato arrestato ed è al momento detenuto nel carcere torinese delle Vallette. Era stato lui stesso a chiamare i carabinieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - È morta la donna ferita dal figlio con una sparachiodi nel Torinese Approfondimenti su Luciana Cat Berro Donna trovata in fin di vita in casa, ferita con una pistola sparachiodi dal figlio dopo una lite: il dramma nel Torinese A Caselle, nel Torinese, una donna di 65 anni è stata trovata gravemente ferita nella propria abitazione, con ferite al capo attribuite a una pistola sparachiodi. Donna ferita con pistola sparachiodi: è in fin di vita. Il figlio portato in caserma Una donna di 65 anni è stata trovata ferita alla testa nella sua abitazione di Caselle Torinese, in via Torino. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Luciana Cat Berro Argomenti discussi: Federica Torzullo, la donna scomparsa e ritrovata morta ad Anguillara Sabazia, è stata uccisa con 23 coltellate. Il corpo presentava ustioni al volto, al collo, sulle braccia e sulla parte superiore del torace. La 41enne ha provato a difendersi, come dimostrerebb; Donna scomparsa ad Anguillara, trovato cadavere in azienda del marito; Anguillara, Federica Torzullo trovata morta: fermato il marito; Federica Torzullo, il caso della donna trovata morta ad Anguillara dopo la scomparsa. È morta la donna ferita dal figlio con una sparachiodi nel TorineseÈ morta Luciana Cat Berro, la donna di 65 anni ricoverata al Giovanni Bosco di Torino in condizioni gravissime dopo essere stata colpita alla testa dal figlio 40enne con una pistola sparachiodi. La pe ... ansa.it Caselle, morta la donna colpita dal figlio con una pistola sparachiodiÈ morta dopo quattro giorni di agonia all'ospedale Giovanni Bosco di Torino Luciana Cat Berro, la donna di 65 anni di Caselle Torinese colpita in testa dal figlio con una pistola sparachiodi. I fatti ... rainews.it È morta la donna ferita dal figlio con una sparachiodi nel Torinese #ANSA - facebook.com facebook

