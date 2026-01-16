Iran il blackout di Internet potrebbe durare fino a marzo Media | Le forze armate Usa sono pronte a un eventuale attacco – La diretta

In Iran, il blocco di Internet, che potrebbe durare fino a marzo, si inserisce in un contesto di crescente repressione da parte del regime. Le forze armate statunitensi sono considerate pronte a intervenire in eventuali escalation. La presenza militare e le restrizioni online mirano a nascondere le violenze contro i manifestanti, mentre il paese attraversa una fase di forte tensione politica e sociale.

In Iran continua la repressione del regime. Coprifuoco, presenza militare armata nelle strade delle principali città e blocco di internet per nascondere le uccisioni dei manifestanti. La repubblica islamica, scrive IranWire, ha intenzione di mantenere il blackout delle comunicazioni a livello nazionale almeno fino al Capodanno iraniano, ovvero a fine marzo. Il gruppo di monitoraggio NetBlocks ha inoltre affermato che l’attuale blocco di Internet ha superato il precedente del 2019, quando «dopo il ripristino della connettività – scrive sui social – è stata resa nota la portata della brutale repressione». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump: “Uccisioni in Iran si sono fermate”. Media: “Possibile attacco USA nelle prossime 24 ore”, news in diretta Leggi anche: Crisi Iran, Israele in massima allerta per possibile intervento Usa. Prosegue il blackout di internet. La polizia: “Alzato il livello dello scontro” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Iran, il blackout di Internet sta oscurando la repressione; L’Iran spegne internet: il blackout come arma contro le proteste; Iran, le testimonianze: “Internet bloccato, non sentiamo le nostre famiglie da una settimana”; Iran, blackout di Internet e caccia a Starlink per oscurare le proteste. 'Il blocco di Internet in Iran potrebbe durare fino a fine marzo' - L'Iran ha intenzione di mantenere il blackout di Internet a livello nazionale almeno fino al Capodanno iraniano, a fine marzo: lo scrive IranWire, citato da Iran International. ansa.it

Iran, Usa pronti a inviare più forze in Medio Oriente. Nbc: gruppo d'attacco di portaerei e sistemi di difesa aerea terrestri - L'escalation militare tra Iran e Stati Uniti registra un rallentamento, almeno in apparenza. ilgazzettino.it

Iran news, “Il Pentagono trasferisce uomini e mezzi in Medio Oriente”. In arrivo il gruppo di attacco della portaerei Lincoln - Secondo la Nbc la portaerei e accompagnata da cacciatorpediniere, incrociatori e altre navi a supporto. quotidiano.net

In Iran, da giovedì scorso le autorità statali hanno imposto il blackout informatico. Anche la telefonia mobile è stata interrotta e solo di recente è stata parzialmente riattivata, con forti limitazioni. Com’è possibile che materiale foto e video circolasse fuori dal Pae - facebook.com facebook

Foto e video delle proteste dall'Iran: ecco come gli attivisti stanno bucando il blackout di Internet deciso dal regime #blackout x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.