Il creator Leo Mel aggredito dall’ex della sorella | Minacce da un anno continuiamo a denunciarlo ma resta libero

Una famiglia si trova a fronteggiare da mesi comportamenti minacciosi e aggressivi da parte di un uomo legato alla sorella di un noto creator. Le denunce sono state presentate più volte, ma l’individuo continua a manifestare atteggiamenti violenti e intimidatori. La situazione si protrae nel tempo senza che siano state adottate misure restrittive, creando un clima di tensione costante.

La famiglia del modello e creator Leo Mel sta vivendo un incubo che dura da circa un anno: minacce di morte, tentativi di estorsione e aggressioni fisiche dall'ex compagno della sorella. Nonostante l'ennesima denuncia arrivata dopo l'aggressione del 22 febbraio, nessuno sembra intervenire con provvedimenti a tutela della famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Violenza sessuale su una 12enne: 31enne torna libero, ma resta sotto controllo per un annoTorna in libertà un 31enne del Fortore, detenuto dall’ottobre 2024, grazie a un anticipo della scadenza della pena prevista inizialmente a settembre.

Un Professore 3, Tommaso Donadoni: “Da creator divento attore. Non mi sento inferiore, ma forse ho mancato delle tappe”Tommaso Donadoni è una delle new entry di Un Professore 3, dove interpreta Thomas.

Discussioni sull' argomento Leo Mel è stato aggredito: cos'è successo? Come sta?; Chi è Leo Mel? Modello, creator, celiachia, haters, amore con Benedetta Miarelli e sogni online tra TikTok, Omegle e podcast.

Il creator Leo Mel aggredito dall’ex della sorella: Minacce da un anno, continuiamo a denunciarlo ma resta liberoLa famiglia del modello e creator Leo Mel sta vivendo un incubo che dura da circa un anno: minacce di morte, tentativi di estorsione e aggressioni fisiche dall’ex compagno della sorella. Nonostante ... fanpage.it

Chi è Leo Mel? Modello, creator, celiachia, haters, amore con Benedetta Miarelli e sogni online tra TikTok, Omegle e podcastSe pensi ai modelli e ai creator ti vengono in mente solo vite perfette, jet privati e champagne? Leo Mel è praticamente l’opposto. È un modello milanese, volto di campagne moda e orologi, ma online s ... alphabetcity.it

#Matera: iniziate le riprese per il film di Mel Gibson! Ecco i dettagli facebook