Urla e lacrime dei feriti una scena apocalittica | sembrava il terremoto Tra gli inquilini del palazzo sventrato dal tram

Nel centro di Milano, un incidente ha causato il crollo di un palazzo dopo il passaggio di un tram, lasciando feriti alcuni residenti. Le testimonianze descrivono urla e lacrime tra i presenti, mentre i soccorritori cercano di assistere le persone coinvolte. Un uomo che si trovava nella guardiola ha riferito di aver sentito un forte boato e di aver visto uno scenario devastato all’uscita.

Milano – "Ero nella guardiola, ho sentito un botto tremendo, pensavo fosse il terremoto. Quando sono uscita ho visto uno scenario apocalittico, qualcosa di pazzesco che non avevo mai visto in vita mia". A parlare, è ancora sotto choc, è Cornelia, la custode del civico 18 di viale Vittorio Veneto. Sono le 16.12 quando il tram della linea 9 deraglia all'angolo con via Lazzaretto e sventra il ristorante "Robata Kan" che, proprio in questo palazzo, aveva aperto da circa un mese. Un boato talmente forte da essere sentito anche dai condòmini dei 5 piani. Un tram della linea 9 deragliato a Milano in zona Porta Venezia La reazione è la stessa per tutti:. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Sembrava un terremoto". Tram deraglia e finisce contro un palazzo a Milano, diversi feriti gravi: una vittima

"Sembrava un terremoto". Tram deraglia e finisce contro un palazzo a Milano: una vittima e 25 feriti, anche graviIl tram numero 9 è deragliato a Milano finendo contro un palazzo, causando la morte di un uomo e investendo diverse persone.

