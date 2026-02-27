Sembrava un terremoto Tram deraglia e finisce contro un palazzo a Milano | una vittima e 25 feriti anche gravi

A Milano, il tram numero 9 è deragliato e si è schiantato contro un palazzo, provocando un morto e 25 feriti, alcuni gravi. L'incidente ha attirato l'attenzione per la scena che ricordava un terremoto, con il veicolo che si è ribaltato e ha coinvolto numerosi passanti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per assistere i feriti e gestire la situazione.

Il tram numero 9 è deragliato a Milano finendo contro un palazzo, causando la morte di un uomo e investendo diverse persone. La vittima del deragliamento è uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzo. In totale sono 39 le persone ferite, delle quali alcune in gravi condizioni. Un ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso; sei sono i codici gialli e trentadue quelli verdi. L'incidente si è verificato all'angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre ancora una persona rimasta incastrata. Cinque i mezzi inviati sul posto dalla sede centrale dei vigili del fuoco, per un totale di 25 uomini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

