Sembrava un terremoto Tram deraglia e finisce contro un palazzo a Milano diversi feriti gravi | una vittima

A Milano, il tram numero 9 è uscito dai binari e si è schiantato contro un palazzo, coinvolgendo alcune persone che sono rimaste ferite. L'incidente ha provocato diversi feriti gravi e una vittima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i feriti e si sono occupati delle operazioni di assistenza. La dinamica dell'incidente è in fase di chiarimento.

Il tram numero 9 è deragliato a Milano finendo contro un palazzo e investendo diverse persone. In totale 25 sono le ferite, delle quali alcune in gravi condizioni. In quattro sono stati portati in ospedale. L'incidente si è verificato all'angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. E, purtroppo, c'è una vittima per il deragliamento del tram. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzo. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre ancora una persona rimasta incastrata. Cinque i mezzi inviati sul posto dalla sede centrale dei vigili del fuoco, per un totale di 25 uomini.