Napoli arrestati due pusher all’Arenella | sequestrati quasi 500 grammi di hashish

Due uomini di 30 e 32 anni sono stati arrestati all’Arenella, Napoli, dalla Polizia di Stato, che ha sequestrato quasi 500 grammi di hashish. Entrambi con precedenti, i fermati sono accusati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, evidenziando l’attività di contrasto alle illegalità nel quartiere.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini di 30 e 32 anni, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Arenella durante un servizio di controllo del territorio.

