Lancia droga oltre il muro di cinta del carcere di Aversa | arrestato sequestrati 500 grammi di hashish

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia Penitenziaria nel carcere di Aversa, dopo essere stato sorpreso a lanciare droga oltre il muro di cinta. Durante l’intervento, sono stati sequestrati circa 500 grammi di hashish. L’episodio evidenzia le criticità legate alla sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie e l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di sostanze illegali.

