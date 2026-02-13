LICCIANA NARDI – Giallo nel cuore della Lunigiana, dove la serata di ieri (12 febbraio) è stata sconvolta dal ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 55 anni. La vittima è stato trovato sul balcone di casa sua con ferite da coltello, in un luogo che di solito è tranquillo, ma questa volta è diventato teatro di un episodio ancora tutto da chiarire.

LICCIANA NARDI – Giallo nel cuore della Lunigiana, dove la serata di ieri (12 febbraio) è stata sconvolta dal ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 55 anni. Il cadavere è stato rinvenuto sul balcone di un’abitazione a Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara, in una scena che ha immediatamente fatto scattare l’allarme rosso. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia locale, che hanno transennato l’area per consentire i primi rilievi. Secondo quanto emerso dalle prime e frammentarie informazioni, sul corpo dell’uomo sarebbero state riscontrate una o più ferite provocate da un’arma da taglio, con ogni probabilità un coltello. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Trovato morto con ferite da coltello sul balcone di casa: è giallo

