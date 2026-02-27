Firenze uomo trovato morto in casa | ipotesi omicidio

Un uomo è stato scoperto senza vita all’interno della sua abitazione a Firenze, tra le zone di Careggi e Castello. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini e chiarire le cause del decesso. La scena è stata subito messa sotto sequestro mentre si attendono gli esiti delle analisi e degli accertamenti sulla vicenda.

Firenze, 27 febbraio 2026 – Un uomo è stato trovato morto in una casa in via Reginaldo Giuliani a Firenze, tra le zone di Careggi e Castello. Tra le ipotesi è che si tratti di un omicidio. L’uomo presenterebbe ferite da taglio. In base alle prime informazioni potrebbe trattarsi di una lite finita male, ma le notizie sono ancora frammentarie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, uomo trovato morto in casa: ipotesi omicidio Uomo trovato morto a bordo strada a Taleggio: dall’autopsia la conferma dell’ipotesi di omicidioTaleggio (Bergamo) – Si chiamava Hassan Saber Qamar Al-Dawli Ahmed Matrid, era un egiziano di 43 anni incensurato, ospite del Centro di accoglienza... Uomo trovato morto in casa: ipotesi di una fuga di monossido, le indaginiLucca, 20 febbraio 2026 - Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via della Chiesa, a San Michele di Moriano. Firenze, anziani trovati morti in casa - 1mattina News 01/12/2025 Temi più discussi: Uomo trovato morto in casa a Firenze, ipotesi omicidio; Ragazzo trovato morto a Firenze in una casa del centro vicino agli Uffizi, non si esclude nessuna pista; Trovato il cadavere di una donna: è stata decapitata; Donna decapitata a Scandicci, fermo per l'uomo sospettato: tracce di sangue sui vestiti. Trovato un uomo senza vita in un'abitazione a Firenze: ipotesi omicidioUn uomo è stato trovato morto in un’abitazione in via Reginaldo Giuliani a Firenze, zona periferica della città. Tra le ipotesi è che si tratti di un omicidio. Da quanto emerso presenterebbe ferite da ... gazzettadiparma.it Ragazzo trovato morto a Firenze in una casa del centro vicino agli Uffizi, non si esclude nessuna pistaUn 26enne è stato trovato morto in pieno centro storico a Firenze: soccorsi inutili, scientifica al lavoro per capire cosa sia accaduto ... virgilio.it La figura di Giuseppe Dolfi, patriota e protagonista del Risorgimento, appartiene alla storia più profonda di Firenze e dell’Italia. Fornaio, uomo del popolo, ma anche animatore politico e civile, seppe unire ideali di libertà, giustizia e partecipazione, contribuend - facebook.com facebook Firenze, uomo cade nel fiume Arno da un ponte: un pompiere fuori servizio lo vede e lo salva x.com