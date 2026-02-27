Milano uomo trovato morto vicino alla statua di Montanelli nei giardini

A Milano, un uomo è stato trovato morto nei giardini vicino alla statua di Montanelli. Gli agenti della Questura sono intervenuti sul posto per accertare le cause del decesso e identificare la persona. La zona è stata delimitata mentre si svolgono i rilievi e le verifiche necessarie per chiarire quanto avvenuto.

Un uomo, di cui non si conosce l'identità, è stato trovato morto venerdì mattina nel parco Indro Montanelli, nel centro di Milano, proprio dietro la statua del famoso giornalista. Gli agenti della Questura sono intervenuti per capire le cause della morte e l'identità dell'uomo, forse un senza fissa dimora. Non si esclude che possa essersi trattato di un suicidio. Gli investigatori sono ancora sul posto per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.