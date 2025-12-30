Ragazza trovata a morta a Milano | è una 19enne residente nel Lazio Si cerca un uomo ripreso dalle telecamere con lei

Una giovane donna di 19 anni, Aurora Livoli, è stata trovata senza vita nel cortile di un condominio a Milano il 29 dicembre 2025. Residente nel Lazio, la ragazza è stata individuata da telecamere di sorveglianza insieme a un uomo, ora ricercato. Le autorità stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto, mentre proseguono le indagini per chiarire i motivi della tragica morte.

Si chiamava Aurora Livoli e aveva 19 anni, la ragazza trovata morta ieri, 29 dicembre 2025, nel cortile di un condominio di via Paruta, a Milano. Secondo le autorità si tratta, appunto, di Aurora Livoli, nata a Roma e residente in provincia di Latina

Milano, identificata la donna trovata morta in un cortile: è una 19enne di Latina - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, identificata la donna trovata morta in un cortile: è una 19enne di Latina ... tg24.sky.it

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le ambulanze e il pm di turno Antonio Pansa, che ha aperto un fascicolo per omicidio e disposto l'autopsia, ancora da fissare.

Identificata la ragazza trovata morta in un cortile a Milano: è Aurora Livoli, romana, 19 anni. Si era allontanata da casa a novembre

Ragazza trovata morta a Milano, diffuse immagini per identificarla. Gli investigatori hanno reso pubblico un frame di un video di sorveglianza che potrebbe aiutare a identificare la giovane donna trovata senza vita in via Paruta. Articolo nei commenti - facebook.com facebook

